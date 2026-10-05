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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Protest halts MLA's vehicle; BJP and SP workers clash.

Lucknow News: विधायक की गाड़ी रोककर प्रदर्शन, भाजपा-सपा कार्यकर्ता भिड़े

Mon, 05 Oct 2026 02:44 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 02:44 AM IST
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Protest halts MLA's vehicle; BJP and SP workers clash.
विधायक की गाड़ी रोककर प्रदर्शन, भाजपा-सपा कार्यकर्ता भिड़े।
बख्शी का तालाब। इटौंजा-माल रोड पर रविवार दोपहर करीब 12:30 से शाम चार बजे तक बाढ़ पीडितों ने सपा कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन किया और जाम लगा दिया। इसी बीच राशन बांटकर लौट रहे भाजपा विधायक योगेश शुक्ला के काफिले को प्रदर्शनकारियों को हरदा चौराहे पर रोक लिया और गाड़ी के बोनट पर हाथ मारकर विरोध जताया।
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इस दौरान भाजपा और सपा कार्यकर्ताओं के बीच धक्का-मुक्की और तीखी नोकझोंक हुई। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के खिलाफ गाली-गलौज और विधायक व सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस और पीएसी ने दोनों को अलग किया और विधायक की गाड़ी को जाम से बाहर निकलवाया।
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प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि अकड़रिया गांव के बाढ़ पीड़ितों को राशन और अन्य सुविधाएं देने में प्रशासन भेदभाव कर रहा है। एसडीएम आकाश सिंह ने नाव और स्टीमर की मांग आधे घंटे में पूरी कराने का आश्वासन दिया। इसके बाद प्रदर्शनकारी सड़क से हटे। हालांकि चौराहे पर डटे रहे। इसी बीच सपा सांसद आरके चौधरी, पूर्व विधायक गोमती यादव, राजेंद्र यादव, ऊषा सेन, राम सिंह राणा और अरुण कुमार समेत कई सपा नेता मौके पर पहुंच गए।

विधायक की गाड़ी रोककर प्रदर्शन, भाजपा-सपा कार्यकर्ता भिड़े।

विधायक की गाड़ी रोककर प्रदर्शन, भाजपा-सपा कार्यकर्ता भिड़े।

विधायक की गाड़ी रोककर प्रदर्शन, भाजपा-सपा कार्यकर्ता भिड़े।

विधायक की गाड़ी रोककर प्रदर्शन, भाजपा-सपा कार्यकर्ता भिड़े।

विधायक की गाड़ी रोककर प्रदर्शन, भाजपा-सपा कार्यकर्ता भिड़े।

विधायक की गाड़ी रोककर प्रदर्शन, भाजपा-सपा कार्यकर्ता भिड़े।

विधायक की गाड़ी रोककर प्रदर्शन, भाजपा-सपा कार्यकर्ता भिड़े।

विधायक की गाड़ी रोककर प्रदर्शन, भाजपा-सपा कार्यकर्ता भिड़े।

विधायक की गाड़ी रोककर प्रदर्शन, भाजपा-सपा कार्यकर्ता भिड़े।

विधायक की गाड़ी रोककर प्रदर्शन, भाजपा-सपा कार्यकर्ता भिड़े।

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