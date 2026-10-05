Lucknow News: विधायक की गाड़ी रोककर प्रदर्शन, भाजपा-सपा कार्यकर्ता भिड़े

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इस दौरान भाजपा और सपा कार्यकर्ताओं के बीच धक्का-मुक्की और तीखी नोकझोंक हुई। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के खिलाफ गाली-गलौज और विधायक व सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस और पीएसी ने दोनों को अलग किया और विधायक की गाड़ी को जाम से बाहर निकलवाया।प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि अकड़रिया गांव के बाढ़ पीड़ितों को राशन और अन्य सुविधाएं देने में प्रशासन भेदभाव कर रहा है। एसडीएम आकाश सिंह ने नाव और स्टीमर की मांग आधे घंटे में पूरी कराने का आश्वासन दिया। इसके बाद प्रदर्शनकारी सड़क से हटे। हालांकि चौराहे पर डटे रहे। इसी बीच सपा सांसद आरके चौधरी, पूर्व विधायक गोमती यादव, राजेंद्र यादव, ऊषा सेन, राम सिंह राणा और अरुण कुमार समेत कई सपा नेता मौके पर पहुंच गए।