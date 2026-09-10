Lucknow News: प्रो. वीके शर्मा बने भाषा विवि के लोकपाल

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नियुक्ति कुलपति प्रो. अजय तनेजा ने यूजीसी के छात्र शिकायत निवारण प्रावधानों के तहत की है। यूजीसी की व्यवस्था के अनुसार, स्टूडेंट ग्रिवांस रिड्रेसल कमेटी (एसजीआरसी) से शिकायत का समाधान नहीं होने पर विद्यार्थी निर्धारित प्रक्रिया के तहत लोकपाल के समक्ष अपील कर सकता है। लोकपाल दोनों पक्षों को सुनकर मामले में उचित निर्णय और राहत के संबंध में आदेश दे सकते हैं। नियमों के तहत अपीलों का निस्तारण 30 दिन के भीतर करने का प्रयास किया जाता है।

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लखनऊ। ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों की शिकायतों के समयबद्ध निस्तारण के लिए सेवानिवृत्त आचार्य एवं पूर्व अधिष्ठाता-छात्र कल्याण प्रो. वीके शर्मा को लोकपाल नामित किया गया है।