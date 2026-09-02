Lucknow News: प्रो. एसपी शुक्ला बने सेंटर फॉर एडवांस्ड स्टडीज के निदेशक

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लखनऊ। डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय (एकेटीयू) के घटक संस्थान सेंटर फॉर एडवांस्ड स्टडीज के नए निदेशक प्रो. एसपी शुक्ल बनाए गए हैं। उन्होंने निवर्तमान निदेशक प्रो. वीरेंद्र पाठक से मंगलवार को पदभार ग्रहण कर लिया। लगभग आठ साल तक राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज बांदा के निदेशक रहे प्रो. शुक्ला को लंबा शैक्षणिक व प्रशासनिक अनुभव है। इस अवसर पर संस्थान के डीन एकेडमिक्स डॉ. अनुज कुमार शर्मा आदि उपस्थित थे।