Lucknow News: प्रिशा का यूपीसीए अंडर-19 क्रिकेट टीम में चयन

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लखनऊ। सीतापुर रोड स्थित सेंट जोसेफ कॉलेज की कक्षा 12वीं की छात्रा प्रिशा गुप्ता का चयन उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (यूपीसीए) की अंडर-19 टीम में हुआ है। बाएं हाथ की बल्लेबाज और ऑफ स्पिनर प्रिशा यूपी टीम की ओर से मुंबई और नागपुर में होने वाले मैचों में खेलेंगी। इससे पहले वह अंडर-15 वर्ग में भी राज्य टीम का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। इस उपलब्धि पर सेंट जोसेफ समूह की संस्थापक अध्यक्ष डॉ. पुष्पलता अग्रवाल और प्रबंध निदेशक अनिल अग्रवाल ने उन्हें बधाई दी। विद्यालय प्रशासन की ओर से 15 नवंबर को केडी सिंह बाबू स्टेडियम में होने वाली वार्षिक स्पोर्ट्स मीट के दौरान प्रिशा और उनके माता-पिता को नीरू मेमोरियल खेल रत्न से सम्मानित किया जाएगा।