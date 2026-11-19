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लखनऊ। गोमती किनारे 1090 चौराहे पर बुधवार को आयोजित सांस्कृतिक संध्या में बॉलीवुड, भोजपुरी और लोकगीतों की धूम रही। रंग दे बसंती के स्थानीय स्वयंसेवकों ने गीत-नृत्य के जरिये 2017 के बाद प्रदेश में आए बदलावों की तस्वीर पेश की। भोजपुरी गायक एसपी चौहान ने केंद्र में पीएम मोदी, यूपी में सीएम योगी और देशभक्ति गीतों से समां बांधा। मुंबई के गायक अंश ने लाइव बैंड के साथ बॉलीवुड गीत सुनाकर युवाओं को झूमने पर मजबूर किया। वैशाली और खुशी की टीम ने भी प्रस्तुतियां दीं। वहीं योगी की पाती प्रदर्शनी में लोगों ने अपने विचार कैनवास पर उतारे।