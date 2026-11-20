लखनऊ। देव दीपावली 24 नवंबर को मनाई जाएगी। इस अवसर पर शहर में विभिन्न मंदिरों में आयोजन होंगे। मनकामेश्वर महादेव मंदिर में भी आयोजन की तैयारियां चल रही हैं। बृहस्पतिवार को मंदिर परिसर की दीपों से सजावट की गई।

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