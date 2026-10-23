Lucknow News: गर्भवती से छेड़छाड़, विरोध पर थार से कुचलने की कोशिश

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युवक के मुताबिक, बुधवार देर रात गर्भवती पत्नी के पेट में दर्द होने पर वह उसे दिखाने निकले थे। हंसखेड़ा मोड़ के पास सवारी वाहन का इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान थार सवार दो युवकों और तीन महिलाओं का ओवरटेक पर बस चालक से विवाद हो गया। आरोप है कि थार सवारों ने बस चालक की पिटाई कर दी। इसके बाद दोनों युवक दंपती के पास पहुंचे और पत्नी से छेड़छाड़ करने लगे। विरोध पर उन्होंने अपनी महिला साथियों के साथ मिलकर दंपती को पीटा। भीड़ जुटने पर दोनों युवक थार में बैठकर भागने लगे और महिला का पैर कुचलने का प्रयास किया। इस पर लोगों ने उन्हें कार से बाहर खींच लिया लेकिन दोनों भाग निकले।थार पर पथराव, महिलाओं ने थाने में किया हंगामाघटना से नाराज लोगों ने थार पर पथराव कर दिया। सूचना पर पहुंची पारा पुलिस ने तीनों महिलाओं को लोगों से छुड़ाकर थाने पहुंचाया। वहां भी उन्होंने हंगामा किया। पुलिस ने तीनों के नाम-पते दर्ज किए और मेडिकल कराने के बाद उन्हें घर भेज दिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है।सीसीटीवी और वीडियो से पहचान में जुटी पुलिसइंस्पेक्टर पारा सुरेश सिंह के मुताबिक, शुरुआती जांच में आरोपियों में एक के अधिवक्ता होने की जानकारी सामने आई है। एसीपी शकील अहमद ने बताया कि थार से शराब की बोतलें भी मिली हैं। पीड़ित ने बृहस्पतिवार सुबह तहरीर दी थी। फुटेज और वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है।