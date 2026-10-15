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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Prayed to Goddess Kushmanda for happiness and prosperity.

Lucknow News: मां कूष्मांडा की आराधना कर मांगी सुख-समृद्धि

Thu, 15 Oct 2026 02:30 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 02:30 AM IST
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Prayed to Goddess Kushmanda for happiness and prosperity.
चौक स्थित बड़ी कालीजी मंदिर में दर्शन करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह व अन्य श्रद्धाल
लखनऊ। शारदीय नवरात्र के चौथे दिन बुधवार को राजधानी के देवी मंदिरों में मां दुर्गा के चतुर्थ स्वरूप मां कूष्मांडा की विधि-विधान से पूजा-अर्चना की गई। सुबह से ही मंदिरों में दर्शन-पूजन के लिए श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। भक्तों ने मां के दर्शन कर नारियल, चुनरी, पुष्प और प्रसाद अर्पित किया। मंदिरों में जयकारों के बीच भक्तों ने परिवार की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की।
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नवरात्र के अवसर पर देवी मंदिरों में विशेष पूजा-अर्चना की गई। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, मां कूष्मांडा ने अपनी मंद मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसी कारण उन्हें सृष्टि की आदिशक्ति के रूप में पूजा जाता है। मान्यता है कि मां कूष्मांडा की आराधना से जीवन में सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नवरात्र के चौथे दिन देवी को मालपुए का भोग लगाने की भी परंपरा है।
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आज मां के पांचवें स्वरूप मां स्कंदमाता का पूजन
ज्योतिषाचार्य एसएस नागपाल के अनुसार, भगवान कार्तिकेय (स्कंद) की माता होने के कारण इन्हें स्कंदमाता कहा जाता है। संतान प्राप्ति और पारिवारिक खुशहाली के लिए मां स्कंदमाता की उपासना अत्यंत फलदायी मानी गई है। नवरात्र के पांचवें दिन मां दुर्गा के स्वरूप स्कंदमाता की पूजा की जाती है। स्कंद जी बालरूप में माता की गोद में बैठे हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन स्कंदमाता की विधिपूर्वक पूजा करने से जातक को सुख-समृद्धि और ज्ञान की प्राप्ति होती है। इस दिन मां अंबे जी की आरती के साथ ही स्कंदमाता की आरती भी जरूर करनी चाहिए।

चौक स्थित बड़ी कालीजी मंदिर में दर्शन करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह व अन्य श्रद्धाल

चौक स्थित बड़ी कालीजी मंदिर में दर्शन करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह व अन्य श्रद्धाल

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चौक स्थित बड़ी कालीजी मंदिर में दर्शन करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह व अन्य श्रद्धाल

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चौक स्थित बड़ी कालीजी मंदिर में दर्शन करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह व अन्य श्रद्धाल

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चौक स्थित बड़ी कालीजी मंदिर में दर्शन करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह व अन्य श्रद्धाल

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चौक स्थित बड़ी कालीजी मंदिर में दर्शन करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह व अन्य श्रद्धाल

चौक स्थित बड़ी कालीजी मंदिर में दर्शन करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह व अन्य श्रद्धाल

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चौक स्थित बड़ी कालीजी मंदिर में दर्शन करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह व अन्य श्रद्धाल

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चौक स्थित बड़ी कालीजी मंदिर में दर्शन करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह व अन्य श्रद्धाल

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