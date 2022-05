{"_id":"627359a3f8ec9e11f2063ffb","slug":"praspa-will-be-reorganized-praspa-will-no-longer-refrain-from-attacking-sp-state-executive-will-be-formed","type":"story","status":"publish","title_hn":"प्रसपा का होगा पुनर्गठन : सपा पर हमला करने से अब परहेज नहीं करेंगे शिवपाल, होगा प्रदेश कार्यकारिणी का गठन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

चंद्रभान यादव, अमर उजाला, लखनऊ Published by: पंकज श्रीवास्‍तव Updated Thu, 05 May 2022 10:29 AM IST