Lucknow News: राजधानी के कई इलाकों में आज बंद रहेगी बिजली

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लखनऊ। राजधानी के कई इलाकों में सोमवार को बिजली बंद रहेगी। महिला पॉलीटेक्निक उपकेंद्र के इंदिरानगर सेक्टर-9, द्वारिकापुरी, पुरुष पॉलीटेक्निक की सुबह 10:30 से दोपहर 12:30 बजे तक, लोहिया विहार, दीपक नगर, इंदिरानगर सेक्टर-8 के आसपास की दोपहर दो से शाम चार बजे तक और अहिबरनपुर पावर हाउस के मशालची टोला, खदरा, दीनदयाल नगर, अवध स्कूल, रामलीला मैदान के आस पास सुबह 11 से दोपहर दो बजे तक आपूर्ति प्रभावित होगी। इसी प्रकार गोमतीनगर के विश्वासखंड उपकेंद्र के विजयखंड, उजरियांव की सुबह 10:30 से दोपहर 12:30 बजे तक, विपिनखंड उपकेंद्र के विशाल खंड-3, 4, 5 की दोपहर दो से शाम चार बजे तक और गोमती नगर विस्तार (सेक्टर-5) उपकेंद्र के छोटा भरवारा क्राॅसिंग के पास, गली नंबर एक से दस विज्ञान खंंड, वैभव लक्ष्मी पैराडाइज, साईं अपार्टमेंट, दुर्गापुरी काॅलोनी, राधे विहार, कृष्ण विहार काॅलोनी सहित आसपास सुबह 10:30 से दोपहर 12:30 बजे तक बिजली बंद रहेगी।