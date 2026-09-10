Lucknow News: निशातगंज क्षेत्र में आज बाधित रहेगी बिजली

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लखनऊ। विश्वविद्यालय उपकेंद्र के तहत निशातगंज क्षेत्र में बृहस्पतिवार को सुधार कार्य के कारण सुबह 11 से दोपहर 12 बजे तक बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। फूल वाली पार्क, बड़ी पानी की टंकी के आसपास, बाबा दयाल हाता, लक्ष्मी अपार्टमेंट, दामोदर अपार्टमेंट, रमाशंकर कुंज अपार्टमेंट, आनंद अपार्टमेंट, शारदा रेजिडेंसी अपार्टमेंट, स्वस्तिक विला अपार्टमेंट, पुलिस लाइन पानी की टंकी के निकट रहने वाले उपभोक्ता प्रभावित रहेंगे।