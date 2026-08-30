Lucknow News: बिजली व सर्वर बनी बाधा, दो दिन में 22 को ही मिला शिविर का लाभ
लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 02:21 AM IST
Updated Sun, 30 Aug 2026 02:21 AM IST
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सरोजनीनगर। दरियापुर के प्राथमिक विद्यालय में लगे दो दिवसीय शिविर में आधार संशोधन और नए बनाने का काम बिजली कटौती और सर्वर की सुस्ती में अटक गया। दो दिनों में सिर्फ 22 आवेदकों के आधार की दिक्कतें ही दूर हो सकीं।
शुक्रवार को रक्षाबंधन के चलते आधार शिविर में सन्नाटा रहा। गिने-चुने आवेदक ही आधार कार्ड बनवाने और संशोधन कराने पहुंचे। बिजली की आंखमिचौली और सर्वर की समस्या के चलते आवेदकों को घंटों इंतजार करना पड़ा। शिविर में पहुंचे लोगों के लिए सबसे बड़ी परेशानी अधूरी जानकारी और जरूरी दस्तावेजों का पूरा न होना भी रहा। पूरे दिन में महज पांच लोगों के आधार कार्ड में संशोधन हो सका, जबकि एक भी नया आधार नहीं बनाया जा सका।
वहीं, बृहस्पतिवार को 15 आवेदकों के आधार में संशोधन और दो नए बनाए गए थे। आधार शिविर प्रभारी संतोष ने बताया कि बिजली की आवाजाही और सर्वर की समस्या रही। इस वजह से आधार बनाने और संशोधन का काम प्रभावित हुआ।
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शुक्रवार को रक्षाबंधन के चलते आधार शिविर में सन्नाटा रहा। गिने-चुने आवेदक ही आधार कार्ड बनवाने और संशोधन कराने पहुंचे। बिजली की आंखमिचौली और सर्वर की समस्या के चलते आवेदकों को घंटों इंतजार करना पड़ा। शिविर में पहुंचे लोगों के लिए सबसे बड़ी परेशानी अधूरी जानकारी और जरूरी दस्तावेजों का पूरा न होना भी रहा। पूरे दिन में महज पांच लोगों के आधार कार्ड में संशोधन हो सका, जबकि एक भी नया आधार नहीं बनाया जा सका।
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वहीं, बृहस्पतिवार को 15 आवेदकों के आधार में संशोधन और दो नए बनाए गए थे। आधार शिविर प्रभारी संतोष ने बताया कि बिजली की आवाजाही और सर्वर की समस्या रही। इस वजह से आधार बनाने और संशोधन का काम प्रभावित हुआ।
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