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लखनऊ। खादी महोत्सव में इस बार साहित्य और उद्यमिता का संगम देखने को मिलेगा। एक दिसंबर को समृद्धिशिला फाउंडेशन की ओर से राष्ट्रीय कवि सम्मेलन और सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। इसमें साहित्य और काव्य के क्षेत्र में योगदान देने वाले कवियों के साथ स्वरोजगार के जरिये पहचान बनाने वाले पांच उद्यमियों को सम्मानित किया जाएगा। फाउंडेशन के निदेशक राजीव कुमार सोनी ने बताया कि कार्यक्रम में खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री राकेश सचान मुख्य अतिथि होंगे, जबकि वरिष्ठ आइएएस अधिकारी डॉ. अखिलेश कुमार मिश्रा अध्यक्षता करेंगे। आयोजन का उद्देश्य साहित्य, संस्कृति और स्वरोजगार को बढ़ावा देना है।