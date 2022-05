{"_id":"62868fbc6cef427e4452fdc0","slug":"pm-narendra-modi-and-president-ramnath-kovind-will-come-to-lucknow-next-month","type":"story","status":"publish","title_hn":"यूपी: तीन जून को पीएम मोदी तो छह जून को राष्ट्रपति होंगे लखनऊ में, आज लोकसभा अध्यक्ष रहेंगे मौजूद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ Published by: ishwar ashish Updated Fri, 20 May 2022 10:28 AM IST