सुना है क्या: सहमे-सहमे से बाहुबली, ऐन समय पर साहब गायब; 'आने से ज्यादा जाने वाले' के पढ़ें किस्से

ऐन समय पर साहब गायब

प्रदेश में युवाओं को प्रशिक्षण देकर रोजगार के लिए तैयार करने वाले एक विभाग में आजकल खूब हंगामा मचा हुआ है। आए दिन प्रशिक्षण देने वाले अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। खास बात यह है कि उनकी समस्याओं के समाधान की जगह विभाग के मुखिया साहब ही गायब हो जा रहे हैं। चर्चा है कि ऊपर के कड़े निर्देश के बावजूद साहब अपनी मनमानी पर अड़े हैं। हालत यह है कि उनके चक्कर में जब बड़े साहब घिर गए तो उन्होंने कड़ी नाराजगी जताते हुए वार्ता का समय तय कर दिया। ऐसे में अब साहब कैसे गायब होंगे?