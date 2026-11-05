Lucknow News: विकास कार्यों पर 310 करोड़ रुपये खर्च करने की तैयारी

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नगर निगम के मुख्य अभियंता महेश वर्मा ने बताया कि बीती 21 अक्तूबर को अवस्थापना समिति की बैठक भी हुई थी। इसमें बजट को मंजूरी दी गई और कौन-कौन से कार्य कराए जाए यह तय हो गया है। दिसंबर में काम भी शुरू हो जाएंगे।नगर निगम जोन दो व छह के नए कार्यालय भवन का निर्माण -35 करोड़- सड़क एवं नाली सुधार, निर्माण - 25 करोड़- कल्याण मंडप एवं विद्यालय / महाविद्यालयों का निर्माण / सुधार / सौंदर्यीकरण - 20 करोड़- रामायण / लक्ष्मण पार्क / थीम पार्क के लिए अतिरिक्त - 12 करोड़- कुकरैल नदी किनारे रामानुज वन / उद्यान का निर्माण, विद्युतीकरण व सुंदरीकरण - 6 करोड़- केंद्रीय कार्यशाला के लिए उपकरण / फर्नीचर / निर्माण / सुधार - 5 करोड़- बसहा स्थित हाई-टेक नर्सरी के पहुंच मार्ग व आंतरिक मार्गों का आरसीसी निर्माण - 5 करोड़- शहर के विभिन्न वाटर बॉडीज का विकास व सौंदर्यीकरण - 5 करोड़- नादरगंज मुख्य मार्ग से कान्हा उपवन प्राथमिक विद्यालय तक आरसीसी एप्रोच रोड व ड्रेन - 5.50 करोड़- चकबस्त स्थित नव निर्मित जोनल कार्यालय में बैंक / कैंटीन के ऊपर अतिरिक्त हॉल व कक्ष, वॉक-वे व स्टोरेज के लिए कॉम्पैक्टर - 4.98 करोड़- कान्हा गोशाला में 39 स्टाफ क्वार्टर का निर्माण - 4.77 करोड़- बाढ़ पंपिंग स्टेशन जानकीपुरम पर नए पंपों की स्थापना - 3.50 करोड़- नगर निगम के आंतरिक / विस्तारित क्षेत्रों में पथ प्रकाश व्यवस्था - 3 करोड़- विभिन्न चौराहों एवं गोशाला में स्कल्पचर स्थापना - 3 करोड़- 10 नग 10 सीटर मोबाइल टॉयलेट की आपूर्ति - 1.80 करोड़- 25 नग 5000 लीटर क्षमता के स्टेनलेस स्टील टैंकर - 1.46 करोड़