Lucknow News: रास्ता मांगने पर बस में सवार श्रद्धालुओं पर हमला, छह घायल

महिगवां के बीबीपुर निवासी अमित वर्मा के मुताबिक, गांव के 65 श्रद्धालु बस से बरेली के मनौना धाम स्थित खाटू श्याम मंदिर दर्शन के लिए जा रहे थे। बसेना गांव के पास कुछ लोग सड़क पर पिकअप खड़ी कर केले लाद रहे थे। आरोप है कि बस चालक ने रास्ता मांगा तो उन लोगों ने मना कर दिया। इस पर चालक ने बस सड़क के नीचे उतार दी। बस पलटने से बची और यात्री घबरा गए। यात्रियों ने पिकअप पर केला लाद रहे बसेना गांव के विनीत, प्रदीप, संदीप, मनीष, विद्यासागर व दस अज्ञात लोगों का विरोध किया तो आरोपियों ने सभी पर लाठी-डंडों और हंसिये से हमला कर दिया। बस में सवार सुमित कुमार के सिर में चोट लगी, जबकि शुभम, अमन, अवध नरेश, संतोष, सतीश और रामचंदर घायल हुए। इंस्पेक्टर राधेश्याम मौर्य ने बताया कि सभी आरोपी भागे हुए हैं। गिरफ्तारी के लिए पुलिस की दो टीमें दबिश दे रही हैं।