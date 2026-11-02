पीजीआई नर्सिंग भर्ती: पास कराने का लिया ठेका, सख्ती बढ़ी तो फेल कराया सर्वर; परीक्षा रद्द, एसटीएफ कर रही जांच

राजधानी लखनऊ में एसजीपीजीआई की रविवार को होने वाली नर्सिंग और हॉस्पिटल अटेंडेंट भर्ती परीक्षा सेंधमारी की साजिश के चलते रद्द कर दी गई। एसटीएफ के सूत्रों के मुताबिक, परीक्षा कराने वाली कंपनी से जुड़े कुछ लोगों ने अभ्यर्थियों को पास कराने का ठेका ले लिया। इसकी भनक लगते ही एसटीएफ सक्रिय हो गई और परीक्षा केंद्रों पर सख्ती बढ़ा दी। एसजीपीजीआई प्रशासन ने भी सख्ती बढ़ाई है।

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