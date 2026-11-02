शहजाद भट्टी नेटवर्क पर एनआईए का शिकंजा: सोशल मीडिया के जरिये फैलाया जा रहा था आतंकी जाल, एफआईआर दर्ज

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एनआईए अब नेटवर्क के विदेशी हैंडलरों, आर्थिक मदद के स्रोतों और सोशल मीडिया के माध्यम से युवाओं को कट्टरपंथ की ओर धकेलने के पूरे तंत्र का पता लगाएगी। जांच के दायरे में शहजाद भट्टी, उसका सहयोगी आबिद जट और उनसे जुड़े अन्य संदिग्ध हैं। विज्ञापन

एनआईए अब नेटवर्क के विदेशी हैंडलरों, आर्थिक मदद के स्रोतों और सोशल मीडिया के माध्यम से युवाओं को कट्टरपंथ की ओर धकेलने के पूरे तंत्र का पता लगाएगी। जांच के दायरे में शहजाद भट्टी, उसका सहयोगी आबिद जट और उनसे जुड़े अन्य संदिग्ध हैं। पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी के नेटवर्क के जरिये भारतीय युवाओं को आतंकी गतिविधियों में शामिल करने की साजिश के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने शिकंजा कसा है। एजेंसी की लखनऊ इकाई ने इस संबंध में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की है।

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आबिद जट के संपर्क में थे पकड़े गए आरोपी दरअसल, उत्तर प्रदेश एटीएस ने 23 अप्रैल 2026 को नोएडा से बागपत निवासी तुषार चौहान उर्फ हिजबुल्लाह अली खान और दिल्ली निवासी समीर खान को गिरफ्तार किया था। जांच में दोनों के पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी और उसके सहयोगी आबिद जट के संपर्क में होने की बात सामने आई थी।



आरोप है कि विदेशी हैंडलरों के निर्देश पर दोनों उत्तर प्रदेश और दिल्ली में ग्रेनेड हमले करने और कुछ लोगों की हत्या की साजिश रच रहे थे। इसके बदले उन्हें दुबई के रास्ते पाकिस्तान पहुंचाने और वहां बसाने का भरोसा दिया गया था। एटीएस इस मामले में चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। अब एनआईए ने जांच अपने हाथ में ली है।



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इंस्टाग्राम से शुरू हुआ संपर्क, फिर मिलने लगे कथित टास्क जांच एजेंसियों के मुताबिक, तुषार चौहान की पहचान इंस्टाग्राम के माध्यम से शहजाद भट्टी और आबिद जट से हुई थी। शुरुआत में सोशल मीडिया पर बातचीत हुई, जो बाद में वॉयस और वीडियो कॉल तक पहुंच गई।



आरोप है कि तुषार ने शहजाद का भरोसा हासिल करने के लिए उसके नाम से सोशल मीडिया अकाउंट भी बनाए। उसने अपनी पहचान बदलकर हिजबुल्लाह अली खान रख ली थी। इसके बाद वह पाकिस्तानी हैंडलरों के संपर्क में सक्रिय हो गया और कथित तौर पर उन्हें दिए गए निर्देशों पर काम करने लगा।





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युवाओं को जोड़ने और टीटीएच के प्रचार की जिम्मेदारी जांच में समीर खान की भूमिका भी सामने आई है। आरोप है कि वह शहजाद भट्टी और आबिद जट के सीधे संपर्क में था। उसे सोशल मीडिया के जरिये अन्य युवाओं को नेटवर्क से जोड़ने और तहरीक-ए-तालिबान हिंदुस्तान (टीटीएच) के नाम का प्रचार करने की जिम्मेदारी दी गई थी।



संगठन के नाम से दीवारों पर नारे लिखने की बात भी जांच में सामने आई थी। एजेंसियों को आशंका है कि युवाओं को कट्टरपंथ की ओर धकेलकर देश में अशांति फैलाने की साजिश रची जा रही थी।



