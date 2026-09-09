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यूपी: ईडी ने टीएमसी सांसद के लखनऊ स्थित आवास को खंगाला, देशभर के ठिकानों पर मारे गए छापे

Wed, 09 Sep 2026 08:42 AM IST
Bhupendra Singh अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ Published by: Bhupendra Singh Updated Wed, 09 Sep 2026 08:42 AM IST
सार

ईडी ने टीएमसी सांसद के लखनऊ स्थित आवास को खंगाला है। टीम ने देशभर के ठिकानों पर छापे मारे। सांसद नदीमुल हक अखबार ए मशरिक का संचालन करते हैं। आगे पढ़ें पूरी खबर...

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ED searched TMC MP Lucknow residence raids were conducted at locations across country
ईडी रेड - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कोलकाता यूनिट ने सोमवार को तृणमूल कांग्रेस पार्टी के सांसद नदीमुल हक के लखनऊ के अलीगंज स्थित आवास को खंगाला है। वह कोलकाता से एक मीडिया हाउस अखबार-ए-मशरिक का संचालन करते हैं। 

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ईडी ने उनके खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्डि्रंग एक्ट के तहत केस दर्ज करने के बाद देश भर के आधा दर्जन से अधिक ठिकानों पर छापा मारा है। सूत्रों के मुताबिक ईडी की टीम ने उनके आवास को खंगालने के बाद आसपास रहने वाले लोगों से पूछताछ की और वापस चली गई। 
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अधिकारियों के मुताबिक, नदीमुल हक के ठिकानों की जांच के दौरान करीब 60 करोड़ रुपये के लेनदेन की अनियमितताएं मिली हैं। कार्रवाई के दौरान सांसद रांची में थे, जिनसे अधिकारियों ने गहन पूछताछ की है। उनको कोलकाता ले जाया गया है।

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