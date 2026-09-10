Lucknow News: लविवि में छात्राओं के बुर्का पहनकर आने का विरोध

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विहिप अवध प्रांत के समरेंद्र प्रताप सिंह ने विश्वविद्यालय परिसर स्थित शिव मंदिर के जीर्णोद्धार, साफ-सफाई और प्रकाश व्यवस्था दुरुस्त कराने की भी मांग की। संगठन ने मंदिर की खराब स्थिति के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की। साथ ही चेतावनी दी कि मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान प्रेम कुमार यादव, अजय अवस्थी, श्याम सिंह, नैमिष, दीपक साहू, अमित तिलहरी और विपिन कांत आदि मौजूद रहे। विहिप अवध प्रांत के समरेंद्र प्रताप सिंह ने विश्वविद्यालय परिसर स्थित शिव मंदिर के जीर्णोद्धार, साफ-सफाई और प्रकाश व्यवस्था दुरुस्त कराने की भी मांग की। संगठन ने मंदिर की खराब स्थिति के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की। साथ ही चेतावनी दी कि मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान प्रेम कुमार यादव, अजय अवस्थी, श्याम सिंह, नैमिष, दीपक साहू, अमित तिलहरी और विपिन कांत आदि मौजूद रहे।

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लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय में कक्षाओं और परीक्षाओं के दौरान बुर्का पहनकर आने पर रोक की मांग करते हुए विश्व हिंदू परिषद (विहिप) और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बुधवार को विरोध जताया। कार्यकर्ताओं ने कुलपति प्रो. जेपी सैनी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। इसमें कहा गया कि परीक्षा के दौरान बुर्के में परीक्षार्थी की पहचान स्पष्ट नहीं हो पाती। इससे परीक्षा की पारदर्शिता पर सवाल उठ सकते हैं। संगठन ने कक्षाओं और परीक्षाओं में सामान्य परिधान की अनुमति देने की मांग की।