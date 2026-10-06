Lucknow News: दो भाइयों की हत्या में एक दोषी, आजीवन कारावास

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अभियोजन के मुताबिक, चार अक्तूबर 2018 को रेहान ने ठाकुरगंज में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रेहान के मुताबिक बीती रात वह अपने भाइयों इमरान और अरमान के साथ गैस भरवाने जा रहे थे। मुसाहबगंज में चुंगी कल्याण मंडप के पीछे टेंट हाउस के पास आरोपियों ने उनकी कार रोक ली। मारपीट के बाद गोलीबारी में इमरान और अरमान गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।चश्मदीद की गवाही और सीसीटीवी से उमेश की भूमिका साबितकोर्ट ने चश्मदीद निशांत शुक्ला की गवाही को उमेश के खिलाफ अहम माना। निशांत के मुताबिक, चिन्ना ने इमरान को कार से खींचकर पीटा और उस पर भी कट्टा तानकर धमकाया था। घटना की सीसीटीवी फुटेज में चिन्ना और शिवम सिंह को कार रोककर मारपीट करते देखा गया। अदालत ने माना कि मारपीट और गोलीबारी एक ही घटनाक्रम का हिस्सा थीं और सीसीटीवी फुटेज से इसकी पुष्टि होती है। वहीं, साहिल और वीरेंद्र फुटेज में नजर नहीं आए। वीरेंद्र का नाम घटना के छह दिन बाद विवेचना में सामने आया था। कोर्ट ने कॉल डिटेल और डिजिटल लोकेशन की जांच नहीं कराने को भी विवेचक की कमी माना।