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Lucknow News: 11 साल बाद सबसे ठंडा रहा 30 अक्तूबर

Sat, 31 Oct 2026 02:29 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 31 Oct 2026 02:29 AM IST
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October 30 was the coldest in 11 years
राजधानी में शुक्रवार को दिनभर बारिश हुई। 
लखनऊ। अर्नब चक्रवात और पश्चिमी विक्षोभ का असर राजधानी में दिखा। घने बादलों, ठंडी हवाओं और फुहारों के बीच शुक्रवार को मौसम ने करवट ली और ठंड का एहसास कराया। सुबह करीब 10 बजे से शुरू हुआ रिमझिम का सिलसिला पूरे दिन चला। करीब 11 मिमी. बारिश हुई। इसके साथ चलती रही ठंडी हवाओं ने अक्तूबर के महीने में सबसे कम दिन के तापमान का 11 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया।
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मौसम विभाग के वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने बताया कि साल 2015 में अक्तूबर के महीने में अधिकतम तापमान का निचला स्तर करीब 23.3 डिग्री सेल्सियस रहा था। इसके बाद यह सबसे कम इस शुक्रवार (30 अक्तूबर) को 23.8 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं, बीते 24 घंटे की बात करें तो अधिकतम तापमान में 8.6 और न्यूनतम पारे में 1.1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई। बृहस्पतिवार को अधिकतम तापमान 32.4 और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस था।
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आज भी हल्की बारिश के आसार
मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार ने बताया कि शनिवार को दिन के पहले पहर में हल्की बारिश के आसार है। हालांकि, दिन निकलने के साथ मौसम साफ होने लगेगा। अधिकतम तापमान 25 और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। रविवार से मौसम पूरी तरह साफ होने की संभावना है।

राजधानी में शुक्रवार को दिनभर बारिश हुई। 

राजधानी में शुक्रवार को दिनभर बारिश हुई। 

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राजधानी में शुक्रवार को दिनभर बारिश हुई। 

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राजधानी में शुक्रवार को दिनभर बारिश हुई। 

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