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Lucknow News: यूपी बोर्ड केंद्रों पर आई आपत्तियों की होगी जांच

Tue, 03 Nov 2026 02:06 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 02:06 AM IST
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Objections raised regarding UP Board exam centers will be investigated.
लखनऊ। यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए प्रस्तावित परीक्षा केंद्रों से जुड़ी आपत्तियों के निस्तारण की जिम्मेदारी जनपदीय केंद्र निर्धारण समितियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। माध्यमिक शिक्षा परिषद के अपर सचिव, प्रयागराज की ओर से इस संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। संयुक्त शिक्षा निदेशक कार्यालय के मंडलीय विज्ञान प्रगति अधिकारी डॉ. दिनेश कुमार ने बताया कि 10 समितियां मंडल के जिलों से मिली आपत्तियों के साक्ष्यों की जांच के साथ परीक्षा केंद्रों का भौतिक सत्यापन करेंगी। इसके बाद आख्या परिषद की वेबसाइट upmsp.edu.in पर अपलोड की जाएगी।
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