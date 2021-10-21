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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Trains to Delhi and Mumbai are full; reliance shifts to 9,200 'tatkal' (emergency/last-minute) quota seats

Lucknow News: दिल्ली व मुंबई की ट्रेनें फुल, तत्काल की 9200 सीटों का सहारा

Tue, 03 Nov 2026 12:39 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 12:39 AM IST
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Trains to Delhi and Mumbai are full; reliance shifts to 9,200 'tatkal' (emergency/last-minute) quota seats
लखनऊ। दीपावली पर दिल्ली, मुंबई से लखनऊ आने वालों का सिलसिला छह नवंबर से शुरू हो जाएगा। ट्रेनों में सीटों की मारामारी से सफर आसान नहीं होगा। रेगुलर व स्पेशल ट्रेनें फुल हैं। ऐसे में तत्काल कोटे की 9200 सीटों का सहारा है।
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वेटिंग का आलम यह है कि डबलडेकर एक्सप्रेस की सीटें महीनों बाद फुल हुई हैं। ट्रेन 22426 वंदे भारत एक्सप्रेस की चेयरकार में छह नवंबर को 270, शताब्दी एक्सप्रेस में 280, तेजस एक्सप्रेस में 168, गोमती एक्सप्रेस में 293, डबलडेकर एक्सप्रेस में 254 वेटिंग है। लखनऊ मेल की स्लीपर में छह व सात नवंबर को क्रमश: 163, 165 वेटिंग व थर्ड एसी में रिग्रेट चल रहा है। एसी एक्सप्रेस की थर्ड एसी में रिग्रेट है।
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मुंबई से लखनऊ आने वाली पुष्पक एक्सप्रेस की स्लीपर में छह व सात नवंबर को रिग्रेट है। थर्ड एसी में 80 व 81 वेटिंग है। अवध एक्सप्रेस की स्लीपर में 229 व 174 एवं थर्ड एसी में 110, 123 वेटिंग है। गोरखपुर स्पेशल, पनवेल गोरखपुर, एलटीटी वाराणसी आदि ट्रेनों में भी सीटें फुल हैं। दिल्ली व मुंबई से लखनऊ आने वाली ट्रेनों में तत्काल कोटे की करीब 9200 सीटें हैं।
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बंगलूरू से विमान का किराया पहुंचा 24,699 रुपये
सात नवंबर को दिल्ली से लखनऊ की इंडिगो की सीधी उड़ान का किराया 9786 रुपये, एयर इंडिया का 10,274 रुपये, एयर इंडिया एक्सप्रेस का 14,113 रुपये पहुंच गया है। मुंबई से लखनऊ की इंडिगो की सीधी उड़ान का किराया 14,251 रुपये, एयर इंडिया का 15,207 रुपये, एयर इंडिया एक्सप्रेस का 17,880 रुपये, अकासा एयर का 18,436 रुपये पहुंच गया है। बंगलूरू से लखनऊ की अकासा एयर की फ्लाइट 18,379 रुपये, इंडिगो का 19,599 रुपये, एयर इंडिया एक्सप्रेस का 24,699 रुपये पहुंच गया है।
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