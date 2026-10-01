Lucknow News: दूसरे दिन भी कोई नामांकन नहीं, 15 लोगों ने लिया नामांकन पत्र
लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 02:35 AM IST
Updated Thu, 01 Oct 2026 02:35 AM IST
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लखनऊ। विधान परिषद के लखनऊ खंड स्नातक और शिक्षक निर्वाचन के नामांकन के दूसरे दिन बुधवार को एक भी उम्मीदवार ने नामांकन दाखिल नहीं किया। हालांकि, शिक्षक खंड के सात और स्नातक खंड के आठ लोगों ने नामांकन पत्र प्राप्त किए।
मंडलायुक्त एवं रिटर्निंग ऑफिसर विजय विश्वास पंत ने बताया कि शिक्षक खंड में दीनदयाल गुप्त, सोहन लाल, उमेश द्विवेदी, श्रवण कुमार त्रिपाठी, जितेंद्र नाथ मिश्रा, आशीष कुमार सिंह और धीरेंद्र सिंह ने नामांकन पत्र लिए। इनमें उमेश द्विवेदी भाजपा से हैं, जबकि अन्य निर्दलीय हैं। स्नातक खंड में सिद्धार्थ प्रकाश, डॉ. स्मिता मिश्रा, संदीप नारायण, राम चंद्र तिवारी, मोहम्मद नजरुद्दीन, नीलम सरोज, विनोद कुमार वर्मा और मोहम्मद आफाक उस्मानी ने नामांकन पत्र प्राप्त किए। ये सभी निर्दलीय हैं।
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मंडलायुक्त एवं रिटर्निंग ऑफिसर विजय विश्वास पंत ने बताया कि शिक्षक खंड में दीनदयाल गुप्त, सोहन लाल, उमेश द्विवेदी, श्रवण कुमार त्रिपाठी, जितेंद्र नाथ मिश्रा, आशीष कुमार सिंह और धीरेंद्र सिंह ने नामांकन पत्र लिए। इनमें उमेश द्विवेदी भाजपा से हैं, जबकि अन्य निर्दलीय हैं। स्नातक खंड में सिद्धार्थ प्रकाश, डॉ. स्मिता मिश्रा, संदीप नारायण, राम चंद्र तिवारी, मोहम्मद नजरुद्दीन, नीलम सरोज, विनोद कुमार वर्मा और मोहम्मद आफाक उस्मानी ने नामांकन पत्र प्राप्त किए। ये सभी निर्दलीय हैं।
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