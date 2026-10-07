फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   No action taken against the doctor who referred the patient to a private hospital.

Lucknow News: मरीज को निजी अस्पताल भेजने वाले डॉक्टर पर कार्रवाई नहीं

Wed, 07 Oct 2026 02:54 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 07 Oct 2026 02:54 AM IST
विज्ञापन
No action taken against the doctor who referred the patient to a private hospital.
केजीएमयू।
लखनऊ। मरीज को केजीएमयू से निजी अस्पताल में भर्ती कराने के आरोपों से घिरे डॉक्टर पर प्रशासन की कार्रवाई 27 दिन बाद भी अटकी है। शिकायत और साक्ष्य मौजूद होने के बावजूद आरोपी डॉक्टर की तैनाती अभी विभाग में बनी हुई है। आरोप है कि वह जरूरतमंद मरीजों को डायलिसिस और इलाज के लिए निजी अस्पताल भेजते थे।
विज्ञापन

बस्ती के कुदरहा ब्लॉक निवासी पुष्पा (54) किडनी रोग से पीड़ित थीं। परिजन उन्हें केजीएमयू के नेफ्रोलॉजी विभाग की ओपीडी में लेकर पहुंचे थे। आरोप है कि संविदा पर तैनात असिस्टेंट प्रोफेसर ने फेफड़े में संक्रमण बताते हुए जान बचाने के लिए पाइप डालने की जरूरत बताई। केजीएमयू में प्रक्रिया में देरी होने की बात कहकर मरीज को 9 सितंबर को दुबग्गा स्थित फाह हॉस्पिटल भेज दिया गया। परिजनों को आयुष्मान योजना के तहत मुफ्त इलाज की बात भी बताई गई।
विज्ञापन

परिजनों ने डॉक्टर की बात पर मरीज को निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया। आरोप है कि आयुष्मान कार्ड होने के बावजूद अस्पताल में करीब एक लाख रुपये वसूले गए। मरीज के बेटे विजय कुमार चौधरी ने डॉक्टर पर इलाज के नाम पर वसूली कराने का आरोप लगाते हुए शिकायत की थी।
विज्ञापन
विज्ञापन

विभागाध्यक्ष ने आरोपी डॉक्टर के बयान भी दर्ज किए थे। हालांकि, डॉक्टर आरोपों से इन्कार करते रहे। इसके बाद विभागाध्यक्ष ने रिपोर्ट कुलपति कार्यालय भेज दी थी। आरोप है कि शिकायत और डॉक्टर की रिकॉर्डिंग होने के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।केजीएमयू के प्रवक्ता डॉ. केके सिंह ने बताया कि एक-दो दिन में जांच पूरी कर रिपोर्ट कुलपति को सौंपी जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed