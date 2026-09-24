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Lucknow News: प्रभात फेरी और भजन कीर्तन के साथ शुरू हुआ निर्वाण महोत्सव

Thu, 24 Sep 2026 02:36 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 24 Sep 2026 02:36 AM IST
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Nirvana Mahotsav began with a morning procession and devotional singing.
आलमबाग स्थित शिव शान्ति सन्त आसूदाराम आश्रम में सन्त शहंशाह सन्त बाबा आसूदाराम साहिब जी का 66वा
लखनऊ। आलमबाग के शिव शांति संत आसूदाराम आश्रम में बाबा आसूदाराम साहिब का 66 वां और संत चांडूराम के प्रथम निर्वाण महोत्सव का शुभारंभ बुधवार को हुआ। भजन-कीर्तन व सत्संग के साथ ही अखंड पाठ का आयोजन हुआ। यह महाेत्सव चार दिन चलेगा। पहले दिन सुबह पांच बजे प्रभात फेरी निकाली गई। भक्तों ने संत की महिमा का बखान किया। सुबह 10 बजे से आश्रम के सत्संग हॉल में भजन-कीर्तन और सत्संग शुरू हुआ। अखंड पाठ साहिब का पाठ किया गया। ध्वजारोहण के बाद हवन-पूजन किया गया। दोपहर में भंडारे का आयोजन किया गया। शाम को संध्या नितनेम, रहिरास साहिब में भक्तों ने भक्तिभाव से प्रतिभाग किया। इस दौरान मोहनलाल व साई हरीशलाल ने धुनी साहब की आरती से रात के कार्यक्रम की शुरुआत की। मुंबई से आए कलाकार गिरीश साधवानी, उल्लास नगर के रोशन सिंह, कटनी के चित्रांश केसवानी, नागपुर के नानकराम और ग्वालियर के गौरव लखेरा आदि ने भजन प्रस्तुत किए।

आलमबाग स्थित शिव शान्ति सन्त आसूदाराम आश्रम में सन्त शहंशाह सन्त बाबा आसूदाराम साहिब जी का 66वा

आलमबाग स्थित शिव शान्ति सन्त आसूदाराम आश्रम में सन्त शहंशाह सन्त बाबा आसूदाराम साहिब जी का 66वा

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