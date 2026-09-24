Lucknow News: प्रभात फेरी और भजन कीर्तन के साथ शुरू हुआ निर्वाण महोत्सव
लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 24 Sep 2026 02:36 AM IST
Updated Thu, 24 Sep 2026 02:36 AM IST
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लखनऊ। आलमबाग के शिव शांति संत आसूदाराम आश्रम में बाबा आसूदाराम साहिब का 66 वां और संत चांडूराम के प्रथम निर्वाण महोत्सव का शुभारंभ बुधवार को हुआ। भजन-कीर्तन व सत्संग के साथ ही अखंड पाठ का आयोजन हुआ। यह महाेत्सव चार दिन चलेगा। पहले दिन सुबह पांच बजे प्रभात फेरी निकाली गई। भक्तों ने संत की महिमा का बखान किया। सुबह 10 बजे से आश्रम के सत्संग हॉल में भजन-कीर्तन और सत्संग शुरू हुआ। अखंड पाठ साहिब का पाठ किया गया। ध्वजारोहण के बाद हवन-पूजन किया गया। दोपहर में भंडारे का आयोजन किया गया। शाम को संध्या नितनेम, रहिरास साहिब में भक्तों ने भक्तिभाव से प्रतिभाग किया। इस दौरान मोहनलाल व साई हरीशलाल ने धुनी साहब की आरती से रात के कार्यक्रम की शुरुआत की। मुंबई से आए कलाकार गिरीश साधवानी, उल्लास नगर के रोशन सिंह, कटनी के चित्रांश केसवानी, नागपुर के नानकराम और ग्वालियर के गौरव लखेरा आदि ने भजन प्रस्तुत किए।
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