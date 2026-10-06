Lucknow News: नवजीवन और बक्शी का तालाब बने ओवरऑल चैंपियन
लखनऊ ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 03:03 AM IST
Updated Tue, 06 Oct 2026 03:03 AM IST
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लखनऊ। चौक स्टेडियम में सोमवार को जिला स्कूली एथलेटिक्स प्रतियोगिता संपन्न हो गई। अंडर-14 बालक वर्ग में इरम कॉन्वेंट कॉलेज के मकसूद व्यक्तिगत चैंपियन रहे। अंडर-17 बालक वर्ग में शिया इंटर कॉलेज के कृष्णा और अग्रसेन इंटर कॉलेज के अंकित व्यक्तिगत चैंपियन बने।
अंडर-19 बालक वर्ग में नवजीवन इंटर कॉलेज के प्रीतम को व्यक्तिगत चैंपियन घोषित किया गया। बालक वर्ग में नवजीवन इंटर कॉलेज ने ओवरऑल चैंपियनशिप का खिताब जीता। प्रतियोगिता के अंडर-14 बालिका वर्ग में राजकुमार इंटर कॉलेज की चाहत सिंह व्यक्तिगत चैंपियन रहीं। अंडर-17 बालिका वर्ग में पिंक सिटी पब्लिक स्कूल की श्रेया व्यक्तिगत चैंपियन बनीं।
समापन पर समापन कार्यक्रम में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज छोटी जुबिली लखनऊ की प्रधानाचार्या अंकिता सिंह मुख्य अतिथि रहीं। उन्होंने विजेता और उपविजेता खिलाड़ियों को मेडल और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। मौके पर राम सुजान मिश्रा, सह निरीक्षक (आंग्ल) भारतीय विद्यालय यूपी और अमित कुमार सिंह (प्रधानाचार्य, राजकीय हुसैनाबाद इंटर कालेज) ने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया।
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अंडर-19 बालक वर्ग में नवजीवन इंटर कॉलेज के प्रीतम को व्यक्तिगत चैंपियन घोषित किया गया। बालक वर्ग में नवजीवन इंटर कॉलेज ने ओवरऑल चैंपियनशिप का खिताब जीता। प्रतियोगिता के अंडर-14 बालिका वर्ग में राजकुमार इंटर कॉलेज की चाहत सिंह व्यक्तिगत चैंपियन रहीं। अंडर-17 बालिका वर्ग में पिंक सिटी पब्लिक स्कूल की श्रेया व्यक्तिगत चैंपियन बनीं।
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समापन पर समापन कार्यक्रम में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज छोटी जुबिली लखनऊ की प्रधानाचार्या अंकिता सिंह मुख्य अतिथि रहीं। उन्होंने विजेता और उपविजेता खिलाड़ियों को मेडल और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। मौके पर राम सुजान मिश्रा, सह निरीक्षक (आंग्ल) भारतीय विद्यालय यूपी और अमित कुमार सिंह (प्रधानाचार्य, राजकीय हुसैनाबाद इंटर कालेज) ने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया।
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