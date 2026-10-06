फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Navjeevan and Bakshi Ka Talab emerge as overall champions.

Lucknow News: नवजीवन और बक्शी का तालाब बने ओवरऑल चैंपियन

Tue, 06 Oct 2026 03:03 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 03:03 AM IST
विज्ञापन
Navjeevan and Bakshi Ka Talab emerge as overall champions.
जिला एथलेटिक्स प्रतियोगिता में हिस्सा लेते खिलाड़ी। 
लखनऊ। चौक स्टेडियम में सोमवार को जिला स्कूली एथलेटिक्स प्रतियोगिता संपन्न हो गई। अंडर-14 बालक वर्ग में इरम कॉन्वेंट कॉलेज के मकसूद व्यक्तिगत चैंपियन रहे। अंडर-17 बालक वर्ग में शिया इंटर कॉलेज के कृष्णा और अग्रसेन इंटर कॉलेज के अंकित व्यक्तिगत चैंपियन बने।
विज्ञापन

अंडर-19 बालक वर्ग में नवजीवन इंटर कॉलेज के प्रीतम को व्यक्तिगत चैंपियन घोषित किया गया। बालक वर्ग में नवजीवन इंटर कॉलेज ने ओवरऑल चैंपियनशिप का खिताब जीता। प्रतियोगिता के अंडर-14 बालिका वर्ग में राजकुमार इंटर कॉलेज की चाहत सिंह व्यक्तिगत चैंपियन रहीं। अंडर-17 बालिका वर्ग में पिंक सिटी पब्लिक स्कूल की श्रेया व्यक्तिगत चैंपियन बनीं।
विज्ञापन

समापन पर समापन कार्यक्रम में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज छोटी जुबिली लखनऊ की प्रधानाचार्या अंकिता सिंह मुख्य अतिथि रहीं। उन्होंने विजेता और उपविजेता खिलाड़ियों को मेडल और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। मौके पर राम सुजान मिश्रा, सह निरीक्षक (आंग्ल) भारतीय विद्यालय यूपी और अमित कुमार सिंह (प्रधानाचार्य, राजकीय हुसैनाबाद इंटर कालेज) ने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया।
विज्ञापन
विज्ञापन

जिला एथलेटिक्स प्रतियोगिता में हिस्सा लेते खिलाड़ी। 

जिला एथलेटिक्स प्रतियोगिता में हिस्सा लेते खिलाड़ी। 

जिला एथलेटिक्स प्रतियोगिता में हिस्सा लेते खिलाड़ी। 

जिला एथलेटिक्स प्रतियोगिता में हिस्सा लेते खिलाड़ी। 

जिला एथलेटिक्स प्रतियोगिता में हिस्सा लेते खिलाड़ी। 

जिला एथलेटिक्स प्रतियोगिता में हिस्सा लेते खिलाड़ी। 

जिला एथलेटिक्स प्रतियोगिता में हिस्सा लेते खिलाड़ी। 

जिला एथलेटिक्स प्रतियोगिता में हिस्सा लेते खिलाड़ी। 

जिला एथलेटिक्स प्रतियोगिता में हिस्सा लेते खिलाड़ी। 

जिला एथलेटिक्स प्रतियोगिता में हिस्सा लेते खिलाड़ी। 

जिला एथलेटिक्स प्रतियोगिता में हिस्सा लेते खिलाड़ी। 

जिला एथलेटिक्स प्रतियोगिता में हिस्सा लेते खिलाड़ी। 

जिला एथलेटिक्स प्रतियोगिता में हिस्सा लेते खिलाड़ी। 

जिला एथलेटिक्स प्रतियोगिता में हिस्सा लेते खिलाड़ी। 

जिला एथलेटिक्स प्रतियोगिता में हिस्सा लेते खिलाड़ी। 

जिला एथलेटिक्स प्रतियोगिता में हिस्सा लेते खिलाड़ी। 

जिला एथलेटिक्स प्रतियोगिता में हिस्सा लेते खिलाड़ी। 

जिला एथलेटिक्स प्रतियोगिता में हिस्सा लेते खिलाड़ी। 

जिला एथलेटिक्स प्रतियोगिता में हिस्सा लेते खिलाड़ी। 

जिला एथलेटिक्स प्रतियोगिता में हिस्सा लेते खिलाड़ी। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed