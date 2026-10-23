फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Navayug Kanya Mahavidyalaya signs agreement with a Kenyan university

Lucknow News: नवयुग कन्या महाविद्यालय का केन्या के विश्वविद्यालय से करार

Fri, 23 Oct 2026 02:45 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 23 Oct 2026 02:45 AM IST
विज्ञापन
Navayug Kanya Mahavidyalaya signs agreement with a Kenyan university
एमओयू पर हस्ताक्षर के दौरान मौजूद महाविद्यालय की प्राचार्या प्रो. मंजुला। 
लखनऊ। राजेंद्र नगर स्थित नवयुग कन्या महाविद्यालय ने अंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए केन्या की यूनिवर्सिटी ऑफ एम्बू के साथ समझौता किया है। आठ अक्तूबर को हुए इस समझौते के तहत दोनों संस्थान संयुक्त शोध, विद्यार्थी प्रशिक्षण, इंटर्नशिप और शिक्षकों के कौशल विकास के लिए मिलकर काम करेंगे।
विज्ञापन


महाविद्यालय की प्राचार्य प्रो. मंजुला उपाध्याय ने बताया कि यह पहल लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. जेपी सैनी के मार्गदर्शन में की गई। समझौते का उद्देश्य दोनों संस्थानों के बीच ज्ञान, अनुभव और शोध से जुड़ी जानकारियों का आदान-प्रदान करना है। इसके तहत संगोष्ठियों, कार्यशालाओं और सम्मेलनों का संयुक्त आयोजन भी किया जाएगा। साथ ही, विद्यार्थियों को प्रशिक्षण और मार्गदर्शन देने के लिए अवसर विकसित किए जाएंगे। आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ (आईक्यूएसी) की संयोजक प्रो. संगीता कोतवाल, आईक्यूएसी की सदस्य और समझौता समन्वयक डॉ. नेहा अग्रवाल की अहम भूमिका रही।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed