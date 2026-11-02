Lucknow News: पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर मिला महिला का क्षत-विक्षत शव

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यूपीडा के सहायक सुरक्षा अधिकारी राजपाल सिंह ने पुलिस को शव पड़े होने की सूचना दी थी। प्रभारी निरीक्षक डीके सिंह ने बताया कि घटनास्थल से कुछ दूरी पर महिला की दोनों चप्पलें मिली हैं। सीसीटीवी फुटेज में वह एक्सप्रेसवे के 7.5 किलोमीटर पर चढ़ती दिखाई दी है। पहचान के लिए शव की तस्वीर सोशल मीडिया पर प्रसारित की गई है। सर्विस लेन पर दुकान चलाने वाले एक युवक ने बताया कि महिला मानसिक रूप से अस्वस्थ थी। वह कई दिनों से आसपास घूम रही थी लेकिन पिछले दो दिनों से दिखाई नहीं दी थी। महिला ने मैरून कुर्ता और पीली सलवार पहन रखी थी। जिस अवैध रास्ते से वह एक्सप्रेसवे पर चढ़ी थी, उसे बंद करा दिया गया है। प्रभारी निरीक्षक के मुताबिक, मौत की असली वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट से स्पष्ट होगी।

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गोसाईंगंज। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर पहासा गांव के पास शुक्रवार रात करीब 2:45 बजे 40 वर्षीय महिला का क्षत-विक्षत शव मिला। उसकी शिनाख्त नहीं हो सकी है। स्थानीय लोगों ने हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका जताई है। वहीं, पुलिस किसी अज्ञात वाहन की चपेट में आने की आशंका जता रही है।