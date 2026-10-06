Lucknow News: नगर निगम ने फैजुल्लागंज में उपलब्ध कराई मोटर बोट

नगर आयुक्त ने बताया कि अभियंत्रण विभाग की ओर से छह पंपसेट पानी की निकासी के लिए लगाए गए हैं। मच्छरों की रोकथाम के लिए ड्रोन से एंटी लार्वा का छिड़काव कराया जा रहा है। मार्ग पर प्रकाश की व्यवस्था प्राथमिकता पर की जा रही है। जलभराव से प्रभावित लोगों के लिए भोजन एवं स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था भी की गई है। मोबाइल शौचालय भी उपलब्ध कराए गए हैं। प्रभावित परिवारों के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा, पलटन छावनी, उमराव हाता एवं दाऊदनगर स्थित ट्रांजिट हॉस्टल में रैन बसेरों की व्यवस्था की जा रही है।