फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Municipal Commissioner inspected rescue and relief operations.

Lucknow News: नगर आयुक्त ने किया बचाव-राहत कार्यों का निरीक्षण

Sun, 04 Oct 2026 02:44 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 02:44 AM IST
विज्ञापन
Municipal Commissioner inspected rescue and relief operations.
लखनऊ। नगर आयुक्त गौरव कुमार ने शनिवार को जोन-तीन के फैजुुल्लागंज के बाढ़ प्रभावित इलाके में पहुंचकर बचाव और राहत कार्यों का हाल जाना। जल निकासी, प्रकाश व्यवस्था, नाव की उपलब्धता, फॉगिंग और एंटी लार्वा के छिड़काव की जानकारी ली। अभियंत्रण विभाग ने बताया कि पंपसेट लगाकर पानी निकाला जा रहा है। ड्रोन से एंटी लार्वा का छिड़काव कराया जा रहा है। प्रकाश और आवाजाही के लिए नाव की व्यवस्था भी की गई है। प्रभावित लोगों के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा, पलटन छावनी, उमराव हाता और दाउदनगर स्थित ट्रांजिट हॉस्टल में रैन बसेरों की व्यवस्था की जा रही है। नगर आयुक्त ने अधिकारियों को प्रभावित क्षेत्र में राहत और बचाव कार्यों में लापरवाही न करने की हिदायत दी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed