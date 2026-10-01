Lucknow News: हुलासखेड़ा में भरभराकर ढहा कच्चा मकान, छप्पर के नीचे आया परिवार
लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 02:34 AM IST
Updated Thu, 01 Oct 2026 02:34 AM IST
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सरोजनीनगर। बीते दिनों हुई बारिश ने हुलासखेड़ा गांव निवासी 71 वर्षीय गौरीशंकर तिवारी के परिवार के सिर की छत छीन ली। मंगलवार देर रात उनका जर्जर कच्चा मकान भरभराकर ढह गया। गनीमत रही कि हादसे में परिवार के सभी सदस्य बाल-बाल बच गए। मकान ढहने के बाद अब बुजुर्ग पत्नी और बेटे के साथ घर के बाहर छप्पर के नीचे रहने के लिए मजबूर हैं।
गौरीशंकर तिवारी ने बताया कि वह पत्नी मोनी तिवारी और बेटे आयुष के साथ इसी मकान में रहते थे। बारिश के बाद मकान पहले से ही कमजोर हो गया था। मंगलवार देर रात छत समेत मकान का बड़ा हिस्सा भरभराकर गिर पड़ा। घरेलू सामान भी मलबे में दबकर खराब हो गया। गौरीशंकर ने बताया कि आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर होने के कारण वह मकान का दोबारा निर्माण कराने में असमर्थ हैं। पीड़ित ने सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कर प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है।
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गौरीशंकर तिवारी ने बताया कि वह पत्नी मोनी तिवारी और बेटे आयुष के साथ इसी मकान में रहते थे। बारिश के बाद मकान पहले से ही कमजोर हो गया था। मंगलवार देर रात छत समेत मकान का बड़ा हिस्सा भरभराकर गिर पड़ा। घरेलू सामान भी मलबे में दबकर खराब हो गया। गौरीशंकर ने बताया कि आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर होने के कारण वह मकान का दोबारा निर्माण कराने में असमर्थ हैं। पीड़ित ने सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कर प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है।
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