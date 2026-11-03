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Lucknow News: अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार की मौत

Tue, 03 Nov 2026 02:09 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 02:09 AM IST
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Motorcyclist killed after being hit by an unidentified vehicle
अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार की मौत
बख्शी का तालाब। बीरमपुर गांव के पास आउटर रिंग रोड पर रविवार रात करीब आठ बजे अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार प्रमोद कुमार यादव (25) घायल हो गए। सूचना पर पुलिस प्रमोद को एबुलेंस से राम सागर मिश्र हॉस्पिटल ले गई, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। मृतक के चचेरे भाई सर्वजीत यादव ने बताया कि प्रमोद पार्क, बिल्डिंग आदि पर नक्काशी और मूर्तियां बनाने का काम करते थे। कुछ दिन से जेहटा में काम चल रहा था। रविवार की रात वह जेहटा से घर संसारपुर लौट रहे थे। प्रमोद अपने माता-पिता के इकलौता बेटे थे। पिता राम प्रकाश यादव खेती किसानी करते हैं। थाना प्रभारी मनोज कुमार ने बताया कि अभी तक तहरीर नहीं मिली है।
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