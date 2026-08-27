Lucknow News: डीसीएम की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत
लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 27 Aug 2026 02:42 AM IST
Updated Thu, 27 Aug 2026 02:42 AM IST
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लखनऊ। काकोरी इलाके में लखनऊ-हरदोई रोड पर मोटी नीम चौराहे के पास बुधवार दोपहर डीसीएम और बाइक की आमने-सामने टक्कर हो गई। इसमें बाइक सवार वेल्डिंग कारीगर अकीक अहमद (38) की मौत हो गई।
इंस्पेक्टर सतीश चंद्र राठौर के अनुसार, टक्कर करीब एक बजे हुई। बाइक सवार अकीक डीसीएम के नीचे आकर गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने उन्हें सीएचसी मलिहाबाद पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। अकीक मोहनलालगंज के मऊ गांव के निवासी थे। उनके भाई सगीर ने बताया कि अकीक मलिहाबाद में एक साइट पर जा रहे थे। पुलिस ने दोनों दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को कब्जे में ले लिया है। डीसीएम चालक की तलाश जारी है। अकीक के परिवार में पत्नी निशा और दो बेटे अरशब व छोटू हैं।
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इंस्पेक्टर सतीश चंद्र राठौर के अनुसार, टक्कर करीब एक बजे हुई। बाइक सवार अकीक डीसीएम के नीचे आकर गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने उन्हें सीएचसी मलिहाबाद पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। अकीक मोहनलालगंज के मऊ गांव के निवासी थे। उनके भाई सगीर ने बताया कि अकीक मलिहाबाद में एक साइट पर जा रहे थे। पुलिस ने दोनों दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को कब्जे में ले लिया है। डीसीएम चालक की तलाश जारी है। अकीक के परिवार में पत्नी निशा और दो बेटे अरशब व छोटू हैं।
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