Lucknow News: छात्रा और शिक्षक पर हमला कर मोबाइल लूटा

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पारा इंस्पेक्टर सुरेश सिंह के मुताबिक, आलमनगर के बादशाहखेड़ा निवासी 16 वर्षीय छात्रा सोनम राजपूत बुधवार दोपहर सहेली कोमल गुप्ता के साथ स्कूटी से घर लौट रही थीं। मंगलम पैलेस के पास बाइक सवार दो बदमाशों ने चलती स्कूटी में धक्का मार दिया। दोनों के गिरते ही बदमाश स्कूटी की डिकी में रखा मोबाइल लूटकर भाग निकले। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है।वहीं, सुशांत गोल्फ सिटी के ग्रीन सिटी निवासी शिक्षक अभिषेक कुमार धीमान 19 सितंबर की रात कोचिंग से लौट रहे थे। रास्ते में दो महिलाओं ने उन्हें रोककर सड़क पार कराने में मदद मांगी। आरोप है कि इसी दौरान दो बदमाशों ने उनके सिर पर भारी चीज से हमला कर मोबाइल लूट लिया। इंस्पेक्टर राजीव रंजन उपाध्याय ने बताया कि आरोपियों की तलाश की जा रही है।