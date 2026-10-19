Lucknow News: मोबाइल बाजार में रौनक बढ़ी, कमाई की घंटी बजी

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मोबाइल व्यापारियों के मुताबिक, पिछले छह महीने में मोबाइल की कीमतों में पांच से 15 हजार रुपये तक की बढ़ोतरी हुई है। आठ हजार रुपये वाला मोबाइल अब 12 हजार और 15 हजार रुपये वाला मोबाइल 22 से 24 हजार रुपये तक पहुंच गया है। व्यापारियों का कहना है कि कीमतें बढ़ने से कारोबार 30 से 35 प्रतिशत तक गिर गया था, लेकिन नवरात्र में बढ़कर 70 से 75 प्रतिशत तक पहुंच गया है।रविवार को भूतनाथ मार्केट, श्रीराम टावर और निशातगंज की दुकानों पर खरीदारों की भीड़ रही। व्यापारी सुनील अरोड़ा ने बताया कि बिक्री बढ़ी है। ग्राहकों को खरीदारी पर उपहार भी दिए जा रहे हैं।वहीं, व्यापारी रतन महगानी ने बताया कि नवरात्र शुरू होने के बाद बिक्री में तेजी आई है। ग्राहकों को हेडफोन, टेम्पर्ड ग्लास और डाटा ट्रांसफर की सुविधा दी जा रही है। दुकानों और ऑनलाइन बाजार में कीमतों का अंतर नहीं होने से उपहार और बेहतर सेवाओं के जरिये ग्राहकों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। व्यापारियों को दिवाली तक अच्छे कारोबार की उम्मीद है।