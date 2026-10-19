फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   11-year-old Aryama recited the entire Durga Saptashati without looking at a book.

Lucknow News: 11 वर्षीय अर्यमा ने बिना पुस्तक देखे सुनाई पूरी दुर्गा सप्तशती

Mon, 19 Oct 2026 02:24 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 02:24 AM IST
विज्ञापन
11-year-old Aryama recited the entire Durga Saptashati without looking at a book.
लखनऊ। रामकृष्ण मठ में 11 वर्षीय अर्यमा शुक्ला ने रविवार को बिना पुस्तक देखे संस्कृत में संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का पाठ किया। दोपहर 3:30 बजे शुरू हुआ पाठ शाम 5:45 बजे पूरा हुआ। अर्यमा ने मां दुर्गा के नौ रूपों की आराधना का महत्व बताते हुए कहा कि हर स्त्री में मां दुर्गा का अंश होता है, जो उसे विपरीत परिस्थितियों से लड़ने की प्रेरणा देता है। अर्यमा सिटी मोंटेसरी स्कूल, अलीगंज शाखा में कक्षा छह की छात्रा हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed