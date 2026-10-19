Lucknow News: गरबा 2.0 में दिखी भारतीय संस्कृति की झलक
लखनऊ ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 02:21 AM IST
Updated Mon, 19 Oct 2026 02:21 AM IST
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लखनऊ। हजरतगंज स्थित एक निजी लॉन में वुमेन लाइफ मैटर्स समिति की ओर से गरबा 2.0 का आयोजन किया गया। इसमें भारतीय परिधानों से सुसज्जित, भारतीय युद्ध कला, संगीत, गायन और नृत्य परंपरा का संगम देखने को मिला। कार्यक्रम में आरएसएस के प्रांत प्रचारक कौशल किशोर, विभाग प्रचारक अनिल, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप बंसल, राज्य महिला आयोग उपाध्यक्ष अपर्णा यादव, पद्मश्री विद्याबिंदु सिंह, सुधा सिंह, मुरलीधर आहूजा, नानक चंद लखमानी, प्रशांत भाटिया, रेशू भाटिया आदि लोग मौजूद रहे।
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