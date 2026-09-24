Lucknow News: प्रो. सीके दीक्षित बने लविवि की अकादमिक काउंसिल के सदस्य
लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 24 Sep 2026 02:43 AM IST
Updated Thu, 24 Sep 2026 02:43 AM IST
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लखनऊ। डॉ. शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय के प्रो. सीके दीक्षित लखनऊ विश्वविद्यालय की अकादमिक काउंसिल के सदस्य नियुक्त किए गए हैं। यह नियुक्ति लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. जेपी सैनी ने की है।
प्रो. दीक्षित अपने शोध और अकादमिक योगदान के लिए देश-विदेश में प्रतिष्ठित हैं। उन्हें रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री (एफआरएससी) से सम्मानित किया जा चुका है। उनका नाम विश्व के शीर्ष दो फीसदी वैज्ञानिकों की सूची में भी शामिल रहा है। उनके नाम 250 से अधिक शोध-पत्र, 40 पुस्तकें और 45 पेटेंट दर्ज हैं। विवि के कुलपति प्रो. संजय सिंह सहित अन्य अधिकारियों ने उन्हें बधाई दी।
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प्रो. दीक्षित अपने शोध और अकादमिक योगदान के लिए देश-विदेश में प्रतिष्ठित हैं। उन्हें रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री (एफआरएससी) से सम्मानित किया जा चुका है। उनका नाम विश्व के शीर्ष दो फीसदी वैज्ञानिकों की सूची में भी शामिल रहा है। उनके नाम 250 से अधिक शोध-पत्र, 40 पुस्तकें और 45 पेटेंट दर्ज हैं। विवि के कुलपति प्रो. संजय सिंह सहित अन्य अधिकारियों ने उन्हें बधाई दी।
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