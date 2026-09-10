Lucknow News: गोमती के संरक्षण के लिए राजनाथ से मिले

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लखनऊ। गोमती नदी को अविरल और निर्मल बनाने के लिए गोमती दर्शन के संयोजक अधिवक्ता अनुराग पांडेय और अध्यक्ष श्वेता सिंह ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। उन्होंने नदी के संरक्षण, पुनर्जीवन और प्रदूषण मुक्ति के लिए मांगपत्र सौंपा। इसमें गोमती के उद्गम स्थल पर शारदा नहर से 50 क्यूसेक पानी छोड़ने, नदी में गिर रहे 33 प्रमुख नालों को टैप कर एसटीपी से शोधित करने की मांग की गई। साथ ही वेटलैंड, तालाब और झीलों के संरक्षण, 23 सहायक नदियों समेत जलस्रोतों के सीमांकन और पूरे जलागम क्षेत्र के संरक्षण की मांग रखी गई। अध्यक्ष श्वेता सिंह ने बताया कि राजनाथ सिंह ने गोमती के संरक्षण के लिए प्रभावी कदम उठाने का आश्वासन दिया है।