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Lucknow News: आरोपी के तीनों मकान पूरी तरह ध्वस्त

Sat, 14 Nov 2026 02:29 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 14 Nov 2026 02:29 AM IST
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All three houses of the accused have been completely demolished.
आरोपी ऋषभ शुक्ला के मकानों पर चला बुलडोजर। मकानों को ध्वस्त होते देखते स्थानीय लोग। 
लखनऊ। सआदतगंज तिहरे हत्याकांड के आरोपी ऋषभ शुक्ला के तीनों अवैध मकान शुक्रवार को पूरी तरह ध्वस्त कर दिए गए। यह कार्रवाई बृहस्पतिवार दोपहर को शुरू हुई थी और शुक्रवार दोपहर तक चली। एलडीए ने अवैध निर्माण के आरोप में यह कार्रवाई की। ध्वस्त किए गए मकानों से मिला सामान एलडीए के लालबाग स्थित पुराने ऑफिस में सील कर दिया गया है। यह सामान अब कोर्ट के आदेश पर ही छोड़ा जाएगा।
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एलडीए के अपर सचिव ज्ञानेंद्र वर्मा ने बताया कि कार्रवाई में दो दिन लगे। एक करीब 300 वर्ग फीट वाला मकान पतली गली में था। बुलडोजर को वहां तक ले जाने और तोड़ने में काफी समय लगा। दोपहर तक उस मकान को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया। आरोपी के तीनों मकान बंद थे और वहां कोई नहीं रह रहा था। इसलिए सामान मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में निकाला गया। मिले सामान में सोफा, बेड, अलमारी, सिलाई मशीन, इंडक्शन, पुरानी मोटर साइकिल, बिस्तर और बर्तन जैसे घरेलू सामान शामिल हैं।
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एलडीए उप सचिव माधवेश कुमार ने बताया कि आरोपी का एक मकान करीब 300 वर्ग फीट में एक मंजिला बना था। दूसरा मकान 1000 वर्ग फीट का एक मंजिला था। तीसरा मकान करीब 3000 वर्ग फीट का था। इस तीसरे मकान में कुछ दुकानें और पार्किंग बनी थी। ये सभी निर्माण अवैध थे और इनका मानचित्र एलडीए से पास नहीं था।
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नहीं हटाया गया मलबा
मकानों को ध्वस्त करने के बाद एलडीए ने मलबा वहीं पर छोड़ दिया है। केवल उसी मलबे को हटाया गया है जो सड़क पर आ रहा था। अधिकारियों का कहना है कि मलबा मकान मालिक का है। एलडीए सचिव सुशील प्रताप सिंह ने बताया कि आरोपी से बिल्डिंग ध्वस्तीकरण पर आए खर्च की वसूली को लेकर अभी कोई आदेश नहीं किया गया है। आरोपी के मकान में कुछ जमीन सड़क व नजूल की निकली है। हालांकि ज्यादातर जमीन निजी है।

आरोपी ऋषभ शुक्ला के मकानों पर चला बुलडोजर। मकानों को ध्वस्त होते देखते स्थानीय लोग। 

आरोपी ऋषभ शुक्ला के मकानों पर चला बुलडोजर। मकानों को ध्वस्त होते देखते स्थानीय लोग। 

आरोपी ऋषभ शुक्ला के मकानों पर चला बुलडोजर। मकानों को ध्वस्त होते देखते स्थानीय लोग। 

आरोपी ऋषभ शुक्ला के मकानों पर चला बुलडोजर। मकानों को ध्वस्त होते देखते स्थानीय लोग। 

आरोपी ऋषभ शुक्ला के मकानों पर चला बुलडोजर। मकानों को ध्वस्त होते देखते स्थानीय लोग। 

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आरोपी ऋषभ शुक्ला के मकानों पर चला बुलडोजर। मकानों को ध्वस्त होते देखते स्थानीय लोग। 

आरोपी ऋषभ शुक्ला के मकानों पर चला बुलडोजर। मकानों को ध्वस्त होते देखते स्थानीय लोग। 

आरोपी ऋषभ शुक्ला के मकानों पर चला बुलडोजर। मकानों को ध्वस्त होते देखते स्थानीय लोग। 

आरोपी ऋषभ शुक्ला के मकानों पर चला बुलडोजर। मकानों को ध्वस्त होते देखते स्थानीय लोग। 

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आरोपी ऋषभ शुक्ला के मकानों पर चला बुलडोजर। मकानों को ध्वस्त होते देखते स्थानीय लोग। 

आरोपी ऋषभ शुक्ला के मकानों पर चला बुलडोजर। मकानों को ध्वस्त होते देखते स्थानीय लोग। 

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आरोपी ऋषभ शुक्ला के मकानों पर चला बुलडोजर। मकानों को ध्वस्त होते देखते स्थानीय लोग। 

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आरोपी ऋषभ शुक्ला के मकानों पर चला बुलडोजर। मकानों को ध्वस्त होते देखते स्थानीय लोग। 

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आरोपी ऋषभ शुक्ला के मकानों पर चला बुलडोजर। मकानों को ध्वस्त होते देखते स्थानीय लोग। 

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