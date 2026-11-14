Lucknow News: दुकान पर कब्जे के विरोध में पटरी दुकानदारों का प्रदर्शन, सीएम आवास तक मार्च टला

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पटरी दुकानदार राजेंद्र कश्यप, उनकी मां और सूरज गुप्ता का आरोप है कि उनकी दुकान पर 18 महीने से अवैध कब्जा है। दुकान से सामान भी चोरी कर लिया गया। इससे परिवार आर्थिक और मानसिक परेशानी झेल रहा है। उनका दावा है कि इस संबंध में पुलिस, प्रशासन और नगर निगम को 50 से अधिक प्रार्थना पत्र दिए गए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।दुकानदारों ने संतराम वर्मा पर पुलिस संरक्षण में व्यापारियों को परेशान करने और फर्जी शिकायतों के जरिये अवैध वसूली करने का आरोप भी लगाया। पटरी दुकानदार नेता एवं टाउन वेंडिंग कमेटी के सदस्य अशोक गुप्ता ने बताया कि लगातार शिकायतों के बावजूद सुनवाई नहीं होने पर मुख्यमंत्री आवास तक शांति मार्च निकालने का निर्णय लिया गया था।थानाध्यक्ष राजेश कुमार मौर्य ने प्रदर्शनकारियों को आश्वासन दिया कि दो दिन में संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज कर दुकान को कब्जामुक्त कराया जाएगा। साथ ही आरोपी के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिया।प्रदर्शन में मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित संदीप पांडेय, टीवीसी सदस्य कैलाश नाथ श्रीवास्तव, युवा शक्ति संगठन के अध्यक्ष गौरव सिंह समेत कई सामाजिक कार्यकर्ता और सेक्टर आठ के पटरी दुकानदार शामिल रहे। दुकानदारों ने चेतावनी दी कि चार दिन में कार्रवाई नहीं हुई तो बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा।