Lucknow News: आंतरिक लेखा परीक्षा निदेशक को दिया मांग पत्र

परिसंघ अध्यक्ष सुशील कुमार बच्चा और महामंत्री शरद चंद शुक्ला ने 1437 सहायक लेखाकार व 206 लेखा परीक्षकों की शीघ्र नियुक्ति की मांग की। वर्ष 2026 में 609 कार्मिकों के चयन के लिए भेजे गए अधियाचन पर भी कार्रवाई की मांग हुई। जुलाई-2026 में पदोन्नत 116 सहायक लेखा अधिकारियों की तैनाती करने के लिए भी कहा गया। दूरदराज तैनात महिला-पुरुषों के प्रार्थनापत्रों पर विचार करने और अधीनस्थ लेखा सेवा का पुनर्गठन कर सहायक लेखा अधिकारियों के पद बढ़ाए जाने की मांग की गई। निदेशक ने समस्याओं के जल्द समाधान का आश्वासन दिया। इस दौरान अपर निदेशक गिरीश चंद चौबे, संरक्षक बलदाऊ श्रीवास्तव, दिलीप कुमार सक्सेना, मनोज श्रीवास्तव, संत कुमार गंगवार, आभा सिंह उपस्थित रहे।