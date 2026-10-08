यूपी: ऑफलाइन लिए जाएंगे विधायकों एवं पूर्व विधायकों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे, प्रमुख सचिव को निर्देश जारी

उत्तर प्रदेश के सभी विधायकों एवं पूर्व विधायकों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति संबंधी दावे ऑफलाइन लिए जाएंगे। इस संबंध में विधानसभा के प्रमुख सचिव ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव को निर्देश दिया है।

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प्रदेश में विधायकों एवं पू्र्व विधायकों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति संबंधित दावे पहले ऑफलाइन लिए जाते थे, लेकिन पिछले माह जारी आदेश में सभी दावे आनलाइन जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। विधायकों की मांग पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने इसमें हस्तक्षेप किया।विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप कुमार दुबे ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव को पत्र भेजा है। इसमें कहा है कि प्रदेश विधान सभा के सदस्य एवं भूतपूर्व सदस्य सेवारत एवं सेवानिवृत्त शासकीय कर्मियों की श्रेणी में नहीं आते हैं। ऐसे में चिकित्सा दावों के निस्तारण के लिए निर्धारित ऑनलाइन प्रक्रिया का पालन किया जाना संभव नहीं है।ऐसे में विधान सभा के समस्त सदस्यों एवं भूतपूर्व सदस्यों के चिकित्सा दावों की प्रतिपूर्ति प्रक्रिया को पूर्व की तरह ऑफलाइन निस्तारित किए जाने के लिए सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को निर्देशित किया जाए।