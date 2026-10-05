Lucknow News: स्टेट रैंकिंग टेबल टूर्नामेंट में जीते पदक

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लखनऊ। उत्तर प्रदेश टेबल टेनिस संघ के तत्वावधान में पहली मास्टर्स यूपी स्टेट रैंकिंग टेबल टेनिस टूर्नामेंट का समापन हुआ। यूपी टेबल टेनिस कॉम्प्लेक्स में आयोजित प्रतियोगिता में प्रदेश के विभिन्न जिलों से अनुभवी मास्टर्स खिलाड़ियों ने भाग लिया। समापन समारोह के मुख्य अतिथि विशेष सचिव खेल कुमार विनीत (आईएएस) ने विजयी खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया। पुरुष 40+ वर्ग में सौरभ पोद्दार, 45+ में सचिन कुमार और 50+ में पराग अग्रवाल ने खिताब जीते। विशाल अरोड़ा पुरुष 55+ वर्ग के विजेता बने, जबकि दीपक सिंह ने पुरुष 60+ वर्ग में जीत हासिल की। रवि टंडन पुरुष 65+ और एस.के. विनोदिया पुरुष 70+ वर्ग के विजेता रहे। पुरुष 75+ का अंतिम मुकाबला रंजीत कांत दवे ने विनय के. श्रीवास्तव को 3-2 से हराकर जीता। प्रतियोगिता में महिला 40+ वर्ग में पल्लवी सिंघल, 45+ में सहर महबूब और 50+ में अर्चना तोमर ने खिताब जीते। निर्मला सिंह महिला 60+ वर्ग में विजयी हुईं। एन. पूर्णिमा रिचर्ड्स ने महिला 65+ का खिताब जीता।