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Lucknow News: बारिश से मुकाबले रद्द, शेरनीज, फाल्कंस चैलेंजर्स और क्वींस सेमीफाइनल में

Sun, 27 Sep 2026 02:21 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 27 Sep 2026 02:21 AM IST
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Matches washed out due to rain Shernies, Falcons Challengers, and Queens advance to the semi-finals.
लखनऊ। लखनऊ वीमेंस प्रीमियर लीग में शनिवार को होने वाले तीनों मुकाबले बारिश की भेंट चढ़ गए। टीमों को एक-एक अंक दिए गए। लखनऊ शेरनीज, सेज फाल्कंस, आरईपीएल लखनऊ चैलेंजर्स और लखनऊ नवाबी क्वींस ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। तीनों टीमों के तीन-तीन अंक थे। ऐसे में नेट रन रेट के आधार पर अंक तालिका में आरईपीएल चैलेंजर्स पहले, लखनऊ शेरनीज दूसरे, सेज फाल्कंस तीसरे और नवाबी क्वींस चौथे स्थान पर रही। शनिवार को सेज ग्राउंड पर पहला मुकाबला रहीमाबाद रॉयल्स और फोर स्क्वायर वॉरियर्स के बीच होना था। दूसरा मैच में आरईपीएल लखनऊ चैलेंजर्स और लखनऊ नवाबी क्वींस, तीसरा मैच सेज फाल्कंस और लखनऊ शेरनीज के बीच होना था। आयोजकों के अनुसार बारिश के कारण अब सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले सेज ग्राउंड पर कराने का फैसला किया गया है। सेमीफाइनल मुकाबले रविवार को होंगे।
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