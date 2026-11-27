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बिहार की रहने वाली महिला चार महीने से पेट दर्द और सूजन की समस्या से परेशान थी। उसे सांस लेने और चलने-फिरने में भी दिक्कत हो रही थी। कई जगह इलाज कराने के बावजूद राहत नहीं मिली। इसके बाद वह कब्ज की शिकायत लेकर पीजीआई की स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉ. अंजू रानी की ओपीडी पहुंची।जांच में महिला के पेट और पेल्विक हिस्से में 35 सेंटीमीटर लंबी, 32 सेंटीमीटर चौड़ी और 25 सेंटीमीटर मोटी गांठ का पता चला। गांठ लगभग पूरे पेट में फैली हुई थी और लिवर से लेकर डायफ्राम तक पहुंच गई थी। इसके दबाव से आंतें भी एक तरफ खिसक गई थीं।डॉ. अंजू रानी ने बताया कि गांठ का आकार काफी बड़ा था और इससे महिला को कई तरह की परेशानियां हो रही थीं। इसे देखते हुए सर्जरी का फैसला लिया गया। ऑपरेशन के दौरान सबसे पहले गांठ से करीब 12 लीटर तरल पदार्थ निकाला गया। इसके बाद गांठ को बाहर निकाला गया।सर्जरी का नेतृत्व डॉ. अंजू रानी ने किया। टीम में डॉ. निधि, डॉ. सरिता, डॉ. आयुषी, एनेस्थीसिया से डॉ. संदीप खूबा, डॉ. हर्षा, नर्सिंग ऑफिसर ज्योति, दिव्या, कामेलिया और बीरभान शामिल रहे।