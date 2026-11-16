Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Martyrdom Day of Baba Deep Singh Ji observed with reverence

Lucknow News: बाबा दीप सिंह जी का शहीदी दिवस श्रद्धा से मनाया

Mon, 16 Nov 2026 02:21 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 02:21 AM IST
विज्ञापन
Martyrdom Day of Baba Deep Singh Ji observed with reverence
लखनऊ। ऐतिहासिक गुरुद्वारा श्री गुरु तेग बहादुर साहिब, यहियागंज में रविवार शाम सिख धर्म के महान योद्धा बाबा दीप सिंह जी का शहीदी दिवस श्रद्धा और सत्कार के साथ मनाया गया। शाम सात से रात 11 बजे तक चले कार्यक्रम में भाई गुरप्रीत सिंह जी शिमला वालों ने शबद-कीर्तन कर संगत को निहाल किया।
विज्ञापन

कार्यक्रम का संयोजन डॉ. गुरमीत सिंह ने किया। गुरुद्वारा सचिव मनमोहन सिंह हैप्पी ने बताया कि हेड ग्रंथी ज्ञानी परमजीत सिंह और सतनाम सिंह सेठी ने भाई गुरप्रीत सिंह को सिरोपा और सम्मान शाल भेंट की। समापन पर गुरु का लंगर वितरित किया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed